El arquero de los Pumas, Keylor Navas, aceptó que la gastronomía mexicana le gusta y que cada día le agrada más el picante.

En una entrevista que concedió a un canal de Youtube, Navas comentó que, en particular, le gustan los tacos.

“Ya me siento mexicano con los taquitos y el chile...De momento los de pastor, son muy buenos, con chilito, limón y todo”, respondió el tico.

“Yo llego a un restaurante, a uno le ponen las salsitas, ponen de menos a más, conmigo es al revés, de más a menos", agregó.

Señaló que en sus ratos libres aprovecha para conocer diferentes partes de México, ya que es un país que le agrada.

Desde que llegó a la Liga MX, Keylor ha sido titular en todos los encuentros con la escuadra universitaria.

En total, ha disputado seis compromisos, todos de ellos completos, y con 540 minutos jugados.

¿Cuándo será el próximo partido de Keylor Navas?

Con Pumas, el próximo partido de Keylor Navas será contra Tigres en la Jornada 9 del Apertura 2025. El partido se disputará el próximo sábado, 20 de septiembre, a las 19:00 horas (en tiempo del centro de México).

Mientras que, con la selección de Costa Rica, Navas se enfrentará a Honduras en las eliminatorias para el Mundial de 2026.

