El arquero de los Pumas, , aceptó que la gastronomía mexicana le gusta y que cada día le agrada más el picante.

En una entrevista que concedió a un canal de Youtube, Navas comentó que, en particular, le gustan los tacos.

“Ya me siento mexicano con los taquitos y el chile...De momento los de pastor, son muy buenos, con chilito, limón y todo”, respondió el tico.

“Yo llego a un restaurante, a uno le ponen las salsitas, ponen de menos a más, conmigo es al revés, de más a menos", agregó.

Señaló que en sus ratos libres aprovecha para conocer diferentes partes de México, ya que es un país que le agrada.

Desde que llegó a la Liga MX, Keylor ha sido titular en todos los encuentros con la escuadra universitaria.

En total, ha disputado seis compromisos, todos de ellos completos, y con 540 minutos jugados.

Lee también

¿Cuándo será el próximo partido de Keylor Navas?

Con Pumas, el próximo partido de Keylor Navas será contra Tigres en la Jornada 9 del Apertura 2025. El partido se disputará el próximo sábado, 20 de septiembre, a las 19:00 horas (en tiempo del centro de México).

Mientras que, con la selección de Costa Rica, Navas se enfrentará a Honduras en las eliminatorias para el Mundial de 2026.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Mundial 2026: ¿Cómo marchan las Eliminatorias de Europa para la próxima Copa del Mundo?

Actualidad Mundialista

Mundial 2026: ¿Cómo marchan las Eliminatorias de Europa para la próxima Copa del Mundo?
FIFA repartirá 355 millones de dólares entre todos los clubes que cedan jugadores al Mundial 2026

Actualidad Mundialista

FIFA repartirá 355 millones de dólares entre todos los clubes que cedan jugadores al Mundial 2026