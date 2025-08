La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en México nombró al mes de junio del 2025 como el más lluvioso desde 1941 gracias a las tormentas tropicales que azotaron el territorio mexicano. La Ciudad de México, que albergará el juego inaugural de la Copa del Mundo 2026, se ha visto duramente afectada por las lluvias de este verano.

Las avenidas más importantes de la capital mexicana se han visto inundadas prácticamente diario debido a las fuertes lluvias, combinadas con un sistema de drenaje que resulta superado por la cantidad de agua que cae sobre la Ciudad de México. Con el Mundial del 2026 a menos de un año de inaugurarse en CDMX, es justo pensar en si peligra o no el partido en el Estadio Banorte del 11 de junio del 2026.

Los aficionados al futbol pueden estar tranquilos con lo que sea que suceda en la fecha pactada ya que la FIFA nunca ha suspendido un partido de la Copa del Mundo por el mal clima. Si bien, ha habido partidos con fuertes lluvias con la historia de los Mundiales, ninguno se ha suspendido en las 22 ediciones del Mundial.

En el reglamento de la FIFA no se menciona directamente a la lluvia como una causa específica de suspensión, pero si deja los parámetros para que el árbitro tome la decisión de parar el juego. Si el campo está encharcado a tal grado que el balón no ruede, se podrá suspender el partido. Las tormentas eléctricas son otro indicativo para la detención de un encuentro o que simplemente el drenaje de la cancha no esté en condiciones optimas para absorber el agua.

Solo estos parámetros serían válidos para suspender el juego inaugural, o cualquier otro de la Copa del Mundo 2026 a celebrarse en Ciudad de México.