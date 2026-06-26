El capitán Lionel Messi será suplente en el vigente campeón Argentina, que disputará el último partido de la fase de grupos ante la eliminada Jordania el sábado con un cuadro alterno para llegar al duelo de dieciseisavos del Mundial con el mayor descanso posible.

La Albiceleste ya aseguró la clasificación y el liderato del Grupo J con seis puntos y aguarda los resultados del viernes en el Grupo H que definirán su rival de la próxima instancia: un cruce ante la favorita España, el clásico rioplatense ante Uruguay, un reencuentro con Arabia Saudí —su verdugo en Qatar— e incluso un duelo inédito frente a Cabo Verde.

Lee también La presidenta Claudia Sheinbaum envió felicitaciones a Katia Itzel García por su debut mundialista

“Leo va a ir al banco”, confirmó el viernes el técnico de Argentina, Lionel Scaloni. El estratega no descartó que el astro, que recién celebró su cumpleaños 39, juegue algunos minutos el sábado en el estadio de los Cowboys de Dallas.

El plan del técnico Lionel Scaloni es preservar al grueso de los titulares, entre ellos Messi, el jugador récord de este Mundial que escaló a lo más alto de la tabla histórica de goleadores de la Copa del Mundo con 18 goles, cinco de los cuales anotó en la victoria 3-0 ante Argelia y 2-0 ante Austria en el arranque de la actual edición.

En un duelo sin trascendencia para modificar su estatus en la fase de grupos, Argentina buscará su tercer triunfo consecutivo en la ronda inicial del certamen, algo que no consigue desde Brasil 2014.

El arquero Emiliano Martínez sería en principio el único de los titulares en un once que mostrará nuevas caras como el zaguero Marcos Senesi, el lateral Nicolás Tagliafico, los mediocampistas Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Giuliano Simeone. Nicolás Paz en lugar de Messi y Julián Álvarez en ofensiva.

“El anhelo es que el equipo juegue de la misma manera. Es lo que vamos a intentar”, dijo Scaloni. “Jordania es un buen rival y para nada nos confiamos. Intentaremos algún matiz del último partido, pero con la misma intención de agarrar la pelota y someter al rival”.

Para el equipo de Jamal Sellami, este partido es mucho más que un mero trámite. Una buena actuación ante el vigente campeón del mundo en el cierre de su primera experiencia en el gran escenario le daría al fútbol jordano un impulso vital para el futuro.

“Tengo la esperanza que mañana vamos a estar preparados para este partido histórico ante Argentina”, dijo Sellami el viernes en rueda de prensa. “Vamos a jugar contra uno de los mejores equipos del mundo y favorito a llevarse la copa y con un gran futbolista. Vamos a buscar aprender y disfrutar”.

Consultado sobre si la posible ausencia de Messi era un alivio, el técnico jordano advirtió: “Juegue quien juegue es un formidable equipo, muy sólido...Vamos a concentrarnos en nuestro propio juego. Queremos que este partido sea un gran recuerdo para Jordania”.