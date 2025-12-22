Mariana Gutiérrez, Mikel Arriola e Íñigo Riestra ahora son parte de los nuevos comités creados por la FIFA y también fueron parte de las reuniones de Consejo del máximo organismo del futbol que se llevaron a cabo en Doha, Catar.

Previo a la final de la Copa Intercontinental, disputada entre el PSG y el Flamengo, los tres directivos mexicanos tomaron posesión de sus cargos. Arriola es el vicepresidente de la Comisión de Competencias Masculinas de Clubes de la FIFA. Gutiérrez es miembro de la Comisión de Grupos de Interés de Futbol Femenino y por último, Riestra también actúa como miembro del Comité de Relaciones Institucionales de la FIFA.

Mikel fue parte de las discusiones estratégicas con enfoque a la evolución de las competencias entre clubes a nivel mundial, algo vital para reafirmar la participación de México en los escenarios más importantes del futbol internacional.

Por su parte, la presidente de la Liga MX Femenil que está en la Comisión de Grupos de Interés de Futbol Femenino de la FIFA, compartió su análisis y el seguimiento que le ha dado al crecimiento, desarrollo y proyección del futbol femenil a lo largo y ancho del mundo.

La tarea de Íñigo Riestra, Secretario General de la Federación Mexicana de Futbol, dentro del Comité de Relaciones Institucionales de la FIFA es fomentar la unidad y colaboración dentro de las comunidades futbolísticas.

La incorporación de estos tres directivos tricolores son un gran paso para fortalecer la relación entre el mundo del futbol mexicano y la FIFA rumbo al Mundial de 2026.