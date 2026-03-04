La escalada del conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel dejó de sentirse únicamente en Medio Oriente para extender su onda expansiva hasta la costa mediterránea de Chipre.

En Limassol, ciudad donde milita el arquero mexicano Guillermo Ochoa, la tensión se volvió palpable luego de que un dron de fabricación iraní impactara la base militar británica de Akrotiri, ubicada a unos 16 kilómetros del lugar donde reside el guardameta.

El incidente, ocurrido en plena cadena de bombardeos y represalias entre las potencias involucradas, colocó a la isla en el mapa de la crisis internacional y encendió las alarmas sobre la seguridad del futbolista y de la comunidad extranjera asentada en la región.

El clima de incertidumbre provocó un incremento inmediato en las medidas de seguridad de las autoridades locales. Este reforzamiento operativo generó dudas sobre la viabilidad de mantener la actividad deportiva, con la intención de proteger a los aficionados ante cualquier riesgo potencial.

La decisión, aún sin confirmación oficial, tendría implicaciones directas para el equipo del arquero de la Selección Mexicana, quien aspira a disputar su sexta Copa del Mundo en 2026, al surgir la posibilidad de disputar el próximo partido de la liga ante el Apollon sin público.

A pesar del panorama, el AEL Limassol informó en sus redes sociales que las 800 entradas destinadas a la Tribuna Norte del estadio Alphamega, reservadas para su afición visitante, se encuentran agotadas.

El club permanece a la espera de las indicaciones finales de las autoridades, que deberán definir si existen condiciones de seguridad suficientes para todos los involucrados.