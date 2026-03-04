Ante la aparente cancelación de la FIFA de al menos 800 habitaciones para el Mundial en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que “estamos revisando”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 4 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió revisar el tema a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y a Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial.

¿Qué fue lo que dijo la presidenta de México sobre la supuesta cancelación de 800 habitaciones por parte de la FIFA?

“Estamos revisando a ver si es cierta, primero esta información”, dijo la Mandataria federal.

“Y en cuanto la tengamos, le pedí a Josefina que pudiera revisar, junto con Gabriela Cuevas, y en cuanto tengamos la información, ya le podemos decir completo”, comentó.