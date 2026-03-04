México se prepara para vivir momentos clave en el camino al Mundial 2026. Faltan menos de 100 días para el inicio del torneo que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá, y la emoción aumenta con los repechajes intercontinentales que definen las dos últimas plazas disponibles para el certamen ampliado a 48 equipos.

La FIFA eligió dos estadios modernos del país para estos encuentros: el Akron de Guadalajara y el BBVA de Monterrey. En la casa de las Chivas, se disputará una llave que inicia el jueves 26 de marzo con el partido entre Jamaica y Nueva Caledonia. El ganador enfrentará el martes 31 de marzo a la República Democrática del Congo por el boleto directo.

Lee también: Claudia Sheinbaum anunció reunión con la FIFA para revisar temas de seguridad del Mundial 2026

Este cruce genera expectativa, ya que cualquiera de estas selecciones podría dar la sorpresa en el Mundial.

En el Gigante de Acero, la otra serie arranca el 26 de marzo con Bolivia contra Surinam. El vencedor se medirá el 31 de marzo a Irak, que llega con aspiraciones firmes tras una destacada eliminatoria asiática.

¿Por qué motivo está en riesgo uno de los partidos de repechaje en México?

Sin embargo, la participación de Irak enfrenta serios obstáculos debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

“Debido a los cierres del espacio aéreo, nuestro director técnico, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos”, informó la federación iraquí de futbol en un comunicado publicado en Instagram.

“Además, varias embajadas permanecen cerradas en este momento, lo que impide que varios jugadores profesionales, así como miembros del cuerpo técnico y del personal médico, obtengan visas de entrada a México”.

La federación iraquí mantiene comunicación constante con la FIFA y la Confederación Asiática de Futbol para resolver los trámites. Irak debe jugar en Monterrey el 31 de marzo contra el ganador de Bolivia o Surinam.

Estos repechajes representan la última oportunidad para selecciones de diversas confederaciones. México, como anfitrión, vive de cerca la definición de los últimos boletos en un contexto marcado por la geopolítica internacional.