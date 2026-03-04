Los estadios de Wembley, Emirates Stadium y el Tottenham Hotspur Stadium son opciones inviables para albergar la Finalissima entre España y Argentina el próximo 27 de marzo.

La Asociación de Futbol de Catar (QFA) anunció el domingo en un comunicado oficial el aplazamiento de todos los torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona por la confrontación bélica entre Estados Unidos e Israel con Irán que ha implicado a buena parte de los países de esta zona de Oriente Medio. Esto afectó a la disputa de la Finalissima, que iba a tener lugar en Lusail (Catar) a finales de este mes.

En este contexto y con la UEFA y la Conmebol evaluando las posibles opciones, Londres es, como suele ser habitual en casos de emergencia, una de las opciones más atractivas por facilidades para el transporte, cercanía con la mayoría de jugadores y oferta hotelera para los aficionados, pero sus principales estadios están ocupados.

En el caso de Wembley, que ya albergó la Finalissima entre Argentina e Italia en 2022, el estadio nacional tiene ya programados tres partidos en nueve días: la final de la Copa de la Liga entre Arsenal y Manchester City (22 de marzo), un amistoso entre Inglaterra y Uruguay (27 de marzo) y otro amistoso preparatorio para el Mundial, entre Inglaterra y Japón (1 de abril).

La ventaja de la capital británica es que hay una gran variedad de estadios, siendo el más moderno y nuevo el del Tottenham, que, no obstante, también tiene programado un evento para esas fechas. El 28 de marzo organizará dos partidos de rugby, entre Saracens Women y el Sale Sharks Women, y el Saracens Men, contra el Northampton Saints.

Descartado Stamford Bridge, el campo del Chelsea, por la escasa capacidad, apenas 40 mil espectadores, Londres tiene otros dos estadios importantes, el London Stadium, hogar del West Ham United, donde España ya jugó contra Colombia en 2024 y que puede dar cabida a más de 60 mil personas, y el Emirates Stadium, casa del Arsenal.

Sin embargo, el Emirates alberga el 24 de marzo el Arsenal-Chelsea de la Women's Super League y el 28 de marzo el Arsenal-Tottenham de la misma competición.

¿Cuál podría ser la opción de los estadios de Inglaterra?

En el caso del London Stadium, este no tiene ningún partido o concierto programado, lo que podría facilitar una negociación en caso de que así lo decidiera la UEFA y la Conmebol.