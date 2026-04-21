La Copa del Mundo comienza a sentirse cada vez más cerca, y con ella crece la expectativa de millones de aficionados que sueñan con ver a sus selecciones levantar el trofeo más prestigioso del futbol mundial. El torneo promete emociones, historias inolvidables y detalles que marcan la diferencia desde el silbatazo inicial.

Con el duelo entre México y Sudáfrica como partido inaugural en la cancha del Estadio Azteca, han surgido diversas preguntas en torno a la organización y preparación del certamen.

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Entre ellas, una que suele pasar desapercibida, pero resulta clave para el desarrollo del juego: ¿Cuántos balones se utilizan realmente durante un partido de la Copa del Mundo?

Más allá de que durante el calentamiento ambas selecciones cuentan con varios balones para realizar su preparación, la FIFA establece y destina un número específico de esféricos que son los oficialmente habilitados para utilizarse a lo largo de los noventa minutos del partido.

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De acuerdo con información publicada por la Conmebol en su sitio oficial, para el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá se ha contemplado el uso de 15 balones por partido.

Estos esféricos, además de contar con la fecha del encuentro y los escudos de las selecciones participantes, incorporan tecnología especializada para apoyar el desarrollo del juego, estando ubicados en distintas zonas del campo.