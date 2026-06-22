Hoy puede ser un día histórico para la Copa del Mundo. Este lunes 22 de juniopodría convertirse en el máximo goleador en solitario de todos los tiempos del torneo.

Argentina enfrenta a Austria en el estadio de Dallas, en punto de las 11:00 de la mañana, tiempo del Centro de México, en lo que podría ser un encuentro para la posteridad.

Lionel Messi en festejo de gol con la selección de Argentina, durante su debut ante Argelia en el Mundial de 2026 - Foto: AFP
Lionel Messi en festejo de gol con la selección de Argentina, durante su debut ante Argelia en el Mundial de 2026 - Foto: AFP

Posteriormente, ya por la tarde, a las 15:00 horas, Francia buscará clasificarse a los 16avos de final con un triunfo ante Irak, en el estadio de Philadelphia.

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Mbappé también se acerca al récord que actualmente ostenta Miroslav Klose y Messi, así que habrá que estar atento a lo que haga el jugador del Real Madrid.

A las 6:00 pm, Noruega y Senegal chocarán en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey en un duelo que promete muchas emociones, y que podría definir el segundo lugar del Grupo I.

Erling Haaland en festejo de gol con la selección de Noruega, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: EFE
Erling Haaland en festejo de gol con la selección de Noruega, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: EFE

Para cerrar la jornada del día, Jordania jugará ante Argelia a las 21:00 horas, correspondiente al Grupo J, mismo de Argentina y Austria. Este será en el recinto de Santa Clara, California.

¿Por dónde ver los partidos del Mundial, hoy?

  • Argentina vs Austria: Plan mundialista de VIX
  • Francia vs Irak: Plan mundialista de VIX
  • Noruega vs Senegal: Azteca 7, Canal 5, TUDN y VIX
  • Jordania vs Argelia: Plan mundialista de VIX

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