Mundial 2026: Cafú entrena a Zayu y recibe el reconocimiento de la afición mexicana

La ciudad de Monterrey recibió este fin de semana a grandes estrellas del futbol mundial, quienes visitaron tierras mexicanas para afrontar una nueva edición del Partido de Leyendas de la FIFA, que enfrentó a figuras de México contra varias figuras internacionales.

El partido, que terminó con empate (5-5) en tiempo regular y que necesitó de la definición en penaltis para darle el triunfo a los mexicanos, fue escenario de una imagen que se volvió viral y que involucró al legendario defensor brasileño Cafú.

Todo ocurrió en la previa del juego, en la que se presentaron las mascotas oficiales de la Copa del Mundo: Maple (un alce por Canadá), Clutch (un águila calva por Estados Unidos) y Zayu (un jaguar por México), quien se robó los reflectores al imitar en el calentamiento los movimientos del exfutbolista del AC Milan.

Después de copiar los ejercicios del brasileño, Cafú se acercó a Zayu y no dudó en enseñarle la forma correcta de algunos movimientos, incluso lo ayudó a estirar en la parte final.

La divertida secuencia fue compartida en redes sociales por el famoso lateral y dos veces campeón del mundo con Brasil en las ediciones de 1994 y 2002, lo que provocó risas y comentarios positivos de sus seguidores mexicanos.