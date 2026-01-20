A once años y medio de uno de los partidos más recordados en la historia reciente de México en Copas del Mundo, Guillermo Ochoa sigue en la memoria de los aficionados brasileños tras el México vs Brasil en la edición de 2014.

De acuerdo con información de Récord, durante la Kings League World Cup Nations 2026 en São Paulo, se preguntó en las calles para medir la opinión de los aficionados brasileños acerca del portero mexicano, y la respuesta fue sorprendentemente clara: muchos identificaron a Ochoa y no dudaron en catalogarlo como el “mejor portero de México”.

Guillermo Ochoa detiene un disparo durante el partido de México vs Brasil en el Mundial de 2014. FOTO: Imago7

Ese partido quedó grabado en la memoria colectiva no solo de los mexicanos, sino también de los propios brasileños. Ochoa fue figura indiscutible al mantener su portería en cero frente a un ataque liderado por Neymar y compañía, con una serie de atajadas memorables que dejaron incrédulos incluso a los aficionados locales.

La huella de aquel desempeño es tan fuerte que hoy, más de una década después, seguirá siendo referencia cada vez que se habla de Memo Ochoa y su legado mundialista.

Guillermo Ochoa ha generado polémica por su posible llamado a Selección Mexicana en el Mundial 2026. Foto: Imago7

