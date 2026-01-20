En Corea Japón 2002, la Selección Mexicana quedó fuera en Octavos de Final a manos de Estados Unidos. En Sudáfrica 2010, fue eliminado en la misma instancia, esta vez ante Argentina. En ambos Mundiales el técnico del Tricolor era el mismo: Javier Aguirre.

Ahora, el Vasco tendrá una tercera etapa frente al equipo nacional para la Copa del Mundo del presente año, con la excepción de que esta vez, se le exigirá más por jugarla en casa.

Cualquier cosa que no sean los Octavos de final, será visto como fracaso rotundo, y la meta está puesta en los Cuartos, el famoso 'quinto partido', que gracias al cambio el formato de 48 selecciones, esta vez será el sexto.

Así también lo cree Juan Francisco Palencia, exjugador mexicano que se distinguía por su instinto goleador, garra y peculiar estilo dentro y fuera de la cancha.

¿Qué dijo Paco Palencia sobre la Selección Mexicana?

Recientemente, en el partido de Leyendas entre México y FIFA, el ex de Pumas y Cruz Azul, aseveró que espera que el Vasco Aguirre haga un buen papel en lo que será su tercer Mundial con el Tricolor.

“Esperemos que sí. Tuvo dos oportunidades anteriores, hemos logrado todos lo mismo. Esperemos que este Mundial, con toda la experiencia que tiene, con Europa, con selección, trascendiendo en otros lugares, estuvo en Arabia, en Japón, entonces me parece que puede ser una buena oportunidad para, de cara a este Mundial, hacer un buen papel”, soltó.

Juan Francisco Palencia, DT mexicano

En la Fase de Grupos, correspondiente al Grupo A, México enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur, y al ganador del repechaje europeo 4, en ese orden.

