La delantera que llevará Javier Aguirre al que México disputará en casa es una incógnita a día de hoy. Entre Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Julián Quiñones, o Germán Berterame, el debate no terminará hasta que el Vasco revele su lista final de 26 convocados.

Incluso, un '9' más se ha sumado a la discusión en los últimos meses: Armando la 'Hormiga' González. Quien gracias a sus actuaciones con Chivas, ha abierto la posibilidad de acudir a la máxima cita del futbol internacional.

Armando González. FOTO: Imago7
Ahora, una leyenda del ataque tricolor, como lo es Jared Borgetti, salió a hablar sobre los delanteros de la Selección, en el pasado Partido de Leyendas entre México y la FIFA, y mostró su respaldo hacia el atacante del Rebaño.

¿Qué dijo Jared Borgetti sobre la Hormiga González?

“Ante la lesión de Santi Giménez no sabemos cómo va a llegar, si va a tener continuidad a la hora de la lista final. A Henry Martín las lesiones lo han dejado fuera de la posibilidad de pelear ese puesto y está, obviamente, la Hormiga levantando la mano. Cada quien, les aseguro que si sacamos a los 23 entre los que estamos aquí, vamos a discrepar de uno o dos jugadores, pero yo sí, claro que le daría la oportunidad”, aseveró Borgetti.

Lo cierto es que el técnico del Tri tendrá una dura decisión con respecto a su delantera, porque deberá llevar únicamente a tres, y se ha dicho que Raúl Jiménez y Santiago Giménez ya tienen su lugar asegurado, por lo que lo más probable es que sólo entre uno más.

