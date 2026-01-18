Una de las novelas más grandes de la Selección Nacional de cara al Mundial del presente año, es la portería. Entre Guillermo Ochoa, Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo, existe incertidumbre por ver quiénes serán los tres arqueros que Javier Aguirre decida convocar para el torneo.

Un debate que sólo terminará cuando el propio Vasco revele su lista de 26 jugadores con los que afrontará el reto de ser anfitrión de la máxima fiesta del futbol internacional.

Luis Malagón y Tala Rangel eran las principales opciones de Javier Aguirre para portero titular en el Mundial 2026. Foto: Imago7

Sin embargo, recientemente en el partido de Leyendas de la FIFA contra leyendas de México, Jorge Campos, una voz más que autorizada para hablar del tema, dio su opinión acerca de este debate.

¿Qué dijo Jorge Campos sobre los porteros de México?

“Nunca hemos tenido problema en la portería, el que juegue lo ha hecho muy bien. Los que vayan no van a tener problema. Los problemas son de medio campo para adelante, siempre han sido ahí. La defensa y la portería, de los porteros que siempre me dicen que los defiendo, nunca hemos tenido problema en los Mundiales, porque siempre hablan de los porteros", aseguró previo al partido.

“Nunca escucho que digan que perdimos por los porteros en esos Mundiales, entonces yo no me preocupo por la portería. Llega el momento y los porteros se transforman porque es algo que estamos esperando todo el tiempo. Hemos crecido, estamos soñando con ese Mundial".

"Es más lo que se habla afuera, en redes y todo, hablan mucho, pero cuando estamos ahí nos transformamos y nadie quiere equivocarse. Es una presión muy grande para los porteros. Jugué esa posición, yo soy delantero (risas), sé lo que se siente y no me preocupo. Hay que preocuparse de en medio para adelante”, finalizó.

Jorge Campos: @MonterreyFWC26

