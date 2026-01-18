A menos de cinco meses del inicio de la Copa Mundial, Pachuca emerge como una de las sedes más probables para la concentración de la Selección de Sudáfrica, rival de México en el partido inaugural del torneo.

Sudáfrica, que abrirá el Mundial al enfrentar al Tri el 11 de junio en el Estadio Banorte, ya habría puesto el ojo en la capital hidalguense como su campamento base, según información de As.

La elección no sería al azar, sino que Pachuca está estratégicamente ubicada a apenas unas horas por carretera de la Ciudad de México, lo que facilita traslados cortos y preparaciones óptimas entre juego y juego.

Sudáfrica y Zimbabue en la Copa Africana de Naciones - Foto: AFP

Lee también México vs Panamá: La posible alineación que Javier Aguirre usará en el partido amistoso del Tri

Las instalaciones de los Tuzos del Pachuca, tanto en el Estadio Hidalgo como en recintos de entrenamiento cercanos, cuentan con infraestructura de primer nivel, y su ubicación –sobre todo a menos de 150 kilómetros de la capital– las posiciona como idóneas para albergar a la selección africana durante la Fase de Grupos.

Aunque aún no hay un anuncio oficial por parte de la federación sudafricana o de la FIFA, las fuentes señalan que Pachuca estaría por encima de otras opciones en México, incluso por delante de ciudades en Estados Unidos o Canadá, debido a su cercanía con la sede del partido inaugural frente al Tri.

El Estadio Hidalgo será testigo del duelo de Play-in entre Pachuca y Pumas. FOTO: Imago7

Lee también Emilio Azcárraga Jean revisa avances en el Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026