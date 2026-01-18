La Selección Mexicana tendrá la exigencia muy alta de cara a la Copa del Mundo del presente año, por el hecho de jugar en casa. Así es que, desde los partidos de preparación, Javier Aguirre será juzgado con lupa por toda la afición Tricolor.

Este jueves 22 de enero, tendrán su primera prueba ante su similar de Panamá, en condición de visitante en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez en punto de las 7:00 pm, (Hora del Centro de México).

La convocatoria del Vasco para los duelos amistosos dio mucho de qué hablar, principalmente por la abundante presencia de jugadores de las Chivas, con 8.

Javier Aguirre, durante una práctica de la Selección Mexicana. FOTO: Imago7

Por ende, y con base en las alineaciones frecuentes de esta tercer etapa de Aguirre al frente de la Selección, se puede tratar de deducir cuál será la alineación que usará frente al equipo panameño.

Si bien tendrá necesidad de dejar buenas sensaciones en cada partidos que juegue México, el técnico también querrá probar a sus piezas para determinar ciertos lugares para la Copa del Mundo.

Posible alineación de México vs Panamá

Portero: Raúl Rangel

Lateral: Jesús Gallardo

Central: Israel Reyes

Central: Ramón Juárez

Lateral: Jorge Sánchez

Mediocampista: Luis Romo

Mediocampista: Marcel Ruiz

Mediocampista: Gilberto Mora

Extremo: Roberto Alvarado

Centro delantero: Armando González

Extremo: Diego Laínez

Esto como una posibilidad de probar a ciertos jugadores que no tienen muchas oportunidades, como 'La Hormiga' González, o Ramón Juárez, y seguir dándole continuidad a otros que son piezas clave en el sistema, como Gallardo, o Gilberto Mora, en su caso.

Armando González. FOTO: Imago7

