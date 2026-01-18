La Selección Mexicana tendrá la exigencia muy alta de cara a la Copa del Mundo del presente año, por el hecho de jugar en casa. Así es que, desde los partidos de preparación, Javier Aguirre será juzgado con lupa por toda la afición Tricolor.
Este jueves 22 de enero, tendrán su primera prueba ante su similar de Panamá, en condición de visitante en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez en punto de las 7:00 pm, (Hora del Centro de México).
La convocatoria del Vasco para los duelos amistosos dio mucho de qué hablar, principalmente por la abundante presencia de jugadores de las Chivas, con 8.
Por ende, y con base en las alineaciones frecuentes de esta tercer etapa de Aguirre al frente de la Selección, se puede tratar de deducir cuál será la alineación que usará frente al equipo panameño.
Si bien tendrá necesidad de dejar buenas sensaciones en cada partidos que juegue México, el técnico también querrá probar a sus piezas para determinar ciertos lugares para la Copa del Mundo.
Posible alineación de México vs Panamá
- Portero: Raúl Rangel
- Lateral: Jesús Gallardo
- Central: Israel Reyes
- Central: Ramón Juárez
- Lateral: Jorge Sánchez
- Mediocampista: Luis Romo
- Mediocampista: Marcel Ruiz
- Mediocampista: Gilberto Mora
- Extremo: Roberto Alvarado
- Centro delantero: Armando González
- Extremo: Diego Laínez
Esto como una posibilidad de probar a ciertos jugadores que no tienen muchas oportunidades, como 'La Hormiga' González, o Ramón Juárez, y seguir dándole continuidad a otros que son piezas clave en el sistema, como Gallardo, o Gilberto Mora, en su caso.
