La Copa del Mundo de 2026 se encuentra en su cuenta regresiva, contando los días para el comienzo del torneo más importante del futbol en el Estadio Azteca, inmueble que será mundialista por tercera vez y que se encuentra en la etapa final de su remodelación.

La cancha, que vio a leyendas de la talla de Pelé y Diego Armando Maradona, busca contar más historias dentro del deporte y ofrecer a los seguidores una nueva experiencia tras los trabajos realizados.

Lee también

Con los trabajos diarios e imágenes compartidas en redes sociales sobre cómo luce el estadio después de varios meses de esfuerzo y dedicación para dejarlo en óptimas condiciones para el juego inaugural entre México y Sudáfrica del 11 de junio, se ha dado a conocer que cada etapa ha sido supervisada por Emilio Azcárraga Jean.

El empresario mexicano y dueño del inmueble se ha mostrado muy atento a cada paso de la nueva imagen del estadio, como se observó recientemente en un video publicado por Rodrigo Velázquez en Instagram.

Lee también

En el contenido, en el que se aprecian diversas zonas del campo y las tribunas, destacó la presencia del dirigente del América, quien aparece acompañado por un grupo de personas realizando un recorrido para verificar que todo marche conforme a lo establecido.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Estadio Azteca: El Coloso de Santa Úrsula estrenará techo y... ¿será rojiblanco?

Actualidad Mundialista

Estadio Azteca: El Coloso de Santa Úrsula estrenará techo y... ¿será rojiblanco?
Pachuca se perfila para ser la sede de uno de los rivales de México en el Mundial 2026

Actualidad Mundialista

Pachuca se perfila para ser la sede de uno de los rivales de México en el Mundial 2026