México se encuentra en los ojos del planeta en este 2026, año en el que recibirá por tercera vez la Copa del Mundo de la FIFA, un evento lleno de historia que compartirá con Estados Unidos y Canadá.

Con la cuenta regresiva iniciada y millones de aficionados en el mundo a la espera del comienzo en la cancha del Estadio Azteca, una de las grandes leyendas del balompié quedó enamorada al conocer un inmueble mexicano.

Lee también David Faitelson presume montar a caballo y recibe burlas en redes sociales: "Mejor usa un elefante"

Se trata de Christian Vieri, emblemático jugador de la Selección de Italia, quien durante una reciente visita a México presumió la cancha de Rayados de Monterrey, una de las tres sedes mexicanas para el Mundial.

A través de sus redes sociales, el goleador expresó su asombro al ver el estadio: “Molto bello”, comentó mientras se encontraba acompañado por figuras de la talla de Francesco Totti y Alessandro Del Piero.

Lee también ¡'Hormiga' González quiere Mundial... sí, o sí! Así fue su épico festejo a lo Goku ante Querétaro

La visita de estas grandes estrellas internacionales del futbol a México correspondió a una edición más del Partido de Leyendas de la FIFA, un evento que busca incrementar el ambiente mundialista en las ciudades sede y que concluyó este sábado con el triunfo de las Leyendas de México en tanda de penaltis.