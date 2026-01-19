El famoso 'quinto partido' ha perseguido a la Selección Mexicana en cada Mundial en el que participa desde la edición de 1986. Y es que por lo regular, el Tri siempre es eliminado en Octavos de Final, y la afición ansía dar el siguiente paso.

Para la Copa del Mundo el presente año, la narrativa cambia un poco, pero la exigencia es la misma. Gracias al nuevo formato de 48 selecciones, el quinto partido serán los Octavos, en lugar de los Cuartos de final, que será el sexto encuentro.

Y Alberto García Aspe, una voz con experiencia en el futbol mexicano, reveló qué es lo que necesita el Tri para por fin llegar a estar entre las mejores ocho selecciones del torneo.

¿Qué dijo Alberto García Aspe sobre la Selección Mexicana?

“Si México termina líder de su grupo puede llegar al sexto partido en el Mundial. Para mí, el grupo que tocó se me hace muy cómodo y si México aprovecha quedar en primer lugar de grupo, eso es vital. Si queda en primer lugar puede llegar a ese sexto partido porque tienes la ventaja de jugar el siguiente y el otro en Ciudad de México", declaró previo al partido de Leyendas entre México y FIFA el pasado 17 de enero.

“Los jugadores deben salir a matarse en el Mundial en México. Espero que jugar un Mundial en casa sea muy importante, tienen que matarse y hacer un buen papel”, sentenció el exmediocampista del equipo nacional.

Alberto García Aspe formó parte de la Selección Mexicana de Javier Aguirre para el Mundial Corea-Japón 2002. Foto: @betogarciaaspe8

