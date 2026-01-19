La Selección Mexicana arranca su año futbolístico con dos compromisos amistosos clave en enero de 2026, en lo que será la antesala al torneo más importante que vivirá el Tri como coanfitrión de la Copa del Mundo.

El primero de ellos será de visita contra Panamá, el jueves 22 de enero de 2026 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Rommel Fernández. Este duelo, ante un rival centroamericano que México conoce bien, representa una prueba de fuego en un ambiente visitante.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia? FOTO: Imago7

Tres días después, el domingo 25 de enero a las 13:30 horas, el Tri enfrentará a Bolivia en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra. Este partido presenta el desafío adicional de competir en Sudamérica, donde las condiciones y el ritmo de juego suelen ser más exigentes.

Estos encuentros se jugarán fuera de una Fecha FIFA, por lo que Javier Aguirre armó una convocatoria dominada por futbolistas que militan en la Liga MX. La única excepción fue Obed Vargas, mediocampista del Seattle Sounders (MLS), llamado porque su liga ya estaba en descanso.

Obed Vargas, durante un duelo de preparación de la Selección Mexicana. FOTO: Imago7

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Selección Mexicana?

Para los aficionados que quieran seguir al equipo de Javier Aguirre, los partidos podrán verse por las señales tradicionales que cubren al combinado nacional: Azteca 7, Canal 5, TUDN y Vix Premium, plataformas que han estado al frente de la transmisión en vivo de los encuentros amistosos del equipo.

Estos duelos ante Panamá y Bolivia no solo marcan el inicio de un año decisivo, sino que también permitirán al Vasco observar de cerca a futbolistas que podrían pelear por un lugar en el Mundial.

