Mundial 2026: Horarios de la Selección Mexicana en Fase de Grupos

Javier Aguirre enfrenta en su tercera etapa como entrenador de la Selección Mexicana, su prueba más difícil. Con la Copa del Mundo en casa, los resultados que se esperan son altos, por lo que el Tri no deberá cometer pasos en falso en la primer etapa del torneo.

De momento, a falta de definir al tercer rival de México, que saldrá del repechaje europeo 4, se medirán a Corea del Sur, el el estadio Akron, Guadalajara, y a Sudáfrica, en el juego inaugural en el estadio Banorte, el 11 de junio.

México, Corea del Sur y Sudáfrica - Fotos: Imago7/AFP

Horario de los partidos de México en Fase de Grupos

Para iniciar el Mundial como se espera, el conjunto nacional deberá vencer a Sudáfrica, en un duelo que está pactado para arrancar a las 13:00 horas, (Tiempo del Centro de México).

Este duelo puede marcar la pauta del desempeño del equipo en el certamen, por lo que deberán iniciar con el pie derecho.

Después, el 18 de junio, en punto de las 19:00 horas, Corea del Sur visita el hogar de las Chivas con el objetivo de complicarle las cosas al conjunto del Vasco.

Por último, volverán a la Ciudad de México para jugar ante el rival por definir, que probablemente sea Dinamarca, y ese compromiso se disputará a las 19:00 horas.

Si la Selección quiere ilusionar al país con llegar a unos Cuartos de Final, deberá finalizar como primer lugar del Grupo A, para así tener un camino más accesible a partir de los dieciseisavos de final.

Conoce cuándo serán los primeros juegos de la Selección Mexicana en 2026 / FOTO: Imago7

