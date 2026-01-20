Este 2026 es un año particular para la Selección Mexicana. El Mundial de futbol de la FIFA llega por tercera vez en su historia, y la exigencia para el equipo de Javier Aguirre estará al máximo.
Para evitar decepciones o fracasos históricos, el Tri tendrá partidos de preparación previo a la Copa Mundial, que arrancan desde enero, y tendrán como objetivo determinar los últimos detalles antes de anunciar a los 26 jugadores que irán a la máxima fiesta del futbol internacional.
Calendario de la Selección Mexicana 2026
Panamá vs México
- Fecha: jueves 22 de enero
- Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México)
- Sede: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
Bolivia vs México
- Fecha: domingo 25 de enero
- Horario: 13:00 horas
- Sede: Estadio Olímpico, Santa Cruz
México vs Islandia
- Fecha: miércoles 25 de febrero
- Horario: 20:00 horas
- Sede: Estadio Corregidora
México vs Portugal
- Fecha: sábado 28 de marzo
- Horario: 19:00 horas CDMX
- Sede: Estadio Banorte (Inauguración)
México vs Bélgica
- Fecha: martes 31 de mayo
- Horario: 19:00 horas CDMX
- Sede: Soldier Field
Copa del Mundo 2026
México vs Sudáfrica
- Fecha: jueves 11 de junio
- Horario: 13:00 horas CDMX
- Sede: Estadio Banorte
México vs Corea del Sur
- Fecha: jueves 18 de enero
- Horario: 19:00 horas CDMX
- Sede: Estadio Akron
Ganador del Repechaje D vs México
- Fecha: miércoles 24 de junio
- Horario: 19:00 horas
- Sede: Estadio Banorte
