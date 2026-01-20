Este 2026 es un año particular para la. El Mundial de futbol de la FIFA llega por tercera vez en su historia, y la exigencia para el equipo de Javier Aguirre estará al máximo.

Para evitar decepciones o fracasos históricos, el Tri tendrá partidos de preparación previo a la Copa Mundial, que arrancan desde enero, y tendrán como objetivo determinar los últimos detalles antes de anunciar a los 26 jugadores que irán a la máxima fiesta del futbol internacional.

Conoce cuándo serán los primeros juegos de la Selección Mexicana en 2026 / FOTO: Imago7
Calendario de la Selección Mexicana 2026

Panamá vs México

  • Fecha: jueves 22 de enero
  • Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Sede: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Bolivia vs México

  • Fecha: domingo 25 de enero
  • Horario: 13:00 horas
  • Sede: Estadio Olímpico, Santa Cruz

México vs Islandia

  • Fecha: miércoles 25 de febrero
  • Horario: 20:00 horas
  • Sede: Estadio Corregidora

México vs Portugal

  • Fecha: sábado 28 de marzo
  • Horario: 19:00 horas CDMX
  • Sede: Estadio Banorte (Inauguración)

México vs Bélgica

  • Fecha: martes 31 de mayo
  • Horario: 19:00 horas CDMX
  • Sede: Soldier Field

Copa del Mundo 2026

México vs Sudáfrica

  • Fecha: jueves 11 de junio
  • Horario: 13:00 horas CDMX
  • Sede: Estadio Banorte

México vs Corea del Sur

  • Fecha: jueves 18 de enero
  • Horario: 19:00 horas CDMX
  • Sede: Estadio Akron

Ganador del Repechaje D vs México

  • Fecha: miércoles 24 de junio
  • Horario: 19:00 horas
  • Sede: Estadio Banorte
Javier Aguirre y su cuerpo técnico se alistan para arrancar la actividad de 2026 de cara a la próxima Copa del Mundo. FOTO: Imago7
