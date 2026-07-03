La fase de octavos de final del Mundial 2026 ya tiene definidos todos sus enfrentamientos después de que Colombia asegurara el último boleto disponible con su victoria por 1-0 sobre Ghana.

Con ese resultado quedaron completos los cruces de la segunda ronda de eliminación directa, donde 16 selecciones buscarán avanzar a los cuartos de final del torneo.

La actividad comenzará este sábado 4 de julio con dos compromisos que abrirán una etapa llena de expectativas.

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Canadá tendrá la oportunidad de aprovechar su condición de local cuando enfrente a Marruecos en Houston, mientras Paraguay desafiará a una de las favoritas al campeonato, Francia, en el duelo programado en Filadelfia.

El domingo 5 de julio ofrecerá dos de los partidos más atractivos de la ronda.

Brasil medirá fuerzas con Noruega en Nueva York/Nueva Jersey, en un encuentro donde la escuadra sudamericana intentará confirmar su condición de aspirante al título. Ese mismo día, la Selección Mexicana afrontará uno de sus mayores retos al enfrentar a Inglaterra en la Ciudad de México, un compromiso que ha despertado enorme expectativa entre la afición por la calidad de ambos equipos.

La jornada del lunes 6 de julio también presentará enfrentamientos de gran nivel. Portugal y España protagonizarán una nueva edición de uno de los clásicos europeos en Dallas, con dos plantillas repletas de figuras y con amplias aspiraciones mundialistas. Más tarde, Estados Unidos buscará aprovechar el respaldo de su público en Seattle cuando reciba a Bélgica en otro choque con pronóstico reservado.

Los últimos dos boletos para los cuartos de final se definirán el martes 7 de julio. Argentina enfrentará a Egipto en Atlanta con la intención de mantenerse en la lucha por el campeonato, mientras Suiza tendrá como rival a Colombia en Vancouver, después de que el conjunto sudamericano sellara su clasificación en el cierre de la ronda anterior.

Con ocho enfrentamientos de alto nivel, la etapa de octavos de final promete emociones de principio a fin. Cada partido será decisivo y cualquier error puede significar la eliminación, por lo que las selecciones afrontarán esta fase con la máxima intensidad en busca de mantenerse con vida en el Mundial 2026.

¿Cómo se jugarán los octavos de final de la Copa del Mundo?