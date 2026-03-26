Seis selecciones acuden al último llamado para el Mundial de 2026 en un minitorneo de repesca que se disputará en México hoy y el martes próximo.

Las seis selecciones que competirán por los dos últimos cupos para el torneo de Norteamérica 2026 son Bolivia, Surinam, Irak, Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo.

Los equipos se dividieron en dos grupos que pugnarán por los pases en Monterrey y Guadalajara.

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En la primera llave, Nueva Caledonia y Jamaica se medirán en un primer partido, para que el ganador posteriormente se enfrente a República Democrática del Congo en la Final de la Llave A.

El francés Johann Sidaner, entrenador de la selección de Nueva Caledonia, afirmó este miércoles que su equipo no está en la repesca por un boleto al Mundial solo para dar espectáculo.

"Es una gran oportunidad para todos; para los chicos, para el equipo, para el país y para el fútbol de Nueva Caledonia. Valoramos la suerte de estar aquí, pero no estamos sólo para dar un buen espectáculo. La idea es llevar lejos esta aventura", dijo Sidaner en una rueda de prensa.

En Monterrey, que al igual que Guadalajara albergará partidos del Mundial, Bolivia comenzará la batalla por regresar a una Copa del Mundo por primera vez desde 1994.

Sin grandes figuras buscará vencer a Surinam en el Estadio de Monterrey para luego librar la última pelea el martes con Irak.

El dueño del boleto acompañará a Francia, Senegal y Noruega en el Grupo I.

Surinam, por su parte, busca su primera participación en un Mundial de la mano del entrenador neerlandés Henk ten Cate.

El territorio sudamericano, que disputa las clasificatorias de Concacaf, ha sido la cuna de legendarios jugadores como Edgar Davids o Clarence Seedorf, quienes sin embargo defendieron a Países Bajos.

La antigua colonia neerlandesa lleva más de tres décadas contribuyendo al éxito de la Oranje, pero ahora son sus jugadores nacidos en Europa quienes están cerca de llevar al país más pequeño de Latinoamérica a su primer Mundial.

Irak esperará el resultado del choque entre sudamericanos tras vivir una odisea para llegar a México por cuenta de la guerra en Oriente Medio.

Con una ausencia de 40 años en la mayor cita del balompié, desde México 1986, los iraquíes tuvieron complicaciones para reunir a sus jugadores y luego sus futbolistas hicieron un largo viaje de 25 horas (16 en avión) para llegar al minitorneo.

¿Cuándo y dónde ver el repechaje intercontinental rumbo a la Copa del Mundo?

Jueves 26 de marzo

Bolivia vs. Surinam | 16:00 horas | TUDN, VIX Premium, FIFA+ y DAZN.

Nueva Caledonia vs. Jamaica | 21:00 horas | TUDN, VIX Premium, FIFA+ y DAZN.

Martes 31 de marzo