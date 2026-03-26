La UEFA pone en marcha una jornada determinante con las “semifinales” del repechaje rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El balón comenzará a rodar en una serie de enfrentamientos que marcarán el destino de varias selecciones europeas.

Un total de dieciséis equipos disputan esta fase, repartidos en diferentes rutas que otorgan los últimos boletos disponibles para la justa mundialista que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

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Entre los países protagonistas destacan Italia, Dinamarca, Suecia y Polonia, que buscarán mantenerse con vida en la competencia.

La cartelera de este jueves 26 de marzo presenta duelos atractivos como Turquía frente a Rumania, seguido de una intensa tanda de encuentros a las 13:45. Entre ellos sobresalen Italia contra Irlanda del Norte, Dinamarca ante Macedonia del Norte y Ucrania frente a Suecia, partidos que prometen alta exigencia competitiva.

Otros compromisos incluyen a Polonia contra Albania, República Checa frente a Irlanda, Eslovaquia ante Kosovo y Gales contra Bosnia y Herzegovina, todos con la presión de mantenerse en la pelea por un lugar en el torneo más importante a nivel de selecciones.

Uno de los aspectos más relevantes de esta instancia es que de la repesca europea saldrá el último integrante del Grupo A del Mundial de 2026. En ese sector ya se encuentran México, Sudáfrica y Corea del Sur, por lo que el rival pendiente podría surgir de equipos como Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa.

¿Cuándo y dónde ver el Repechaje de la UEFA?

En cuanto a la transmisión, los encuentros se podrán seguir en México a través de SKY Sports y UEFA TV, dependiendo del partido.

La jornada forma parte de una Fecha FIFA que comienza a definir el panorama rumbo al Mundial, el cual iniciará el próximo 11 de junio de 2026..

Jueves, 26 de enero