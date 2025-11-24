Cada vez falta menos para que empiece el Mundial 2026 y aunque aún hay países con posibilidades de clasificar, ya hay 42 selecciones con el boleto asegurado.

Dentro de esas selecciones clasificadas, ya hay figuras destacadas que se robarán los reflectores durante la fase de grupos y algunos otros que incluso se perfilan como candidatos para consagrarse campeones del mundo.

En el caso de los anfitriones, hay figuras importantes como Alphonso Davies como referente de Canadá; Christian Pulisic, como capitán de Estados Unidos y en México, además de contar con Raúl Jiménez o Santiago Giménez, destaca la irrupción del joven de 17 años, Gilberto Mora.

A continuación, te presentamos los cinco nombres más destacados a seguir en el próximo Mundial.

LAS FIGURAS A SEGUIR EN EL MUNDIAL 2026

Lionel Messi (Argentina) : el astro argentino y campeón vigente jugará su sexta Copa del mundo con 39 años. Desde luego, los reflectores estarán puestos sobre él por ver si puede defender la corona y darle un bicampeonato a la albiceleste.

Cristiano Ronaldo (Portugal) : el 'Bicho' también jugará su sexta Copa del Mundo, él con 41 años . Seguramente será su última participación en el torneo de naciones más importante del Mundo y buscará consagrarse por primera vez.

Lamine Yamal (España) : la joven estrella del Barcelona ya conquistó una Eurocopa con España, ahora estará bajo los reflectores del mundo entero por ver si los puede llevar a ganar el trofeo más preciado de todos.

Cole Palmer (Inglaterra) : la selección inglesa tiene una de las mejores generaciones de su historia lista para brillar en México, Estados Unidos y Canadá. En la estrella del Chelsea, y en Jude Bellingham , recaen sus ilusiones de ganar su segunda estrella mundial.

Erling Haaland (Noruega) : el 'Androide' fue el máximo responsable de que Noruega vuelva a un Mundial después de 27 años. Con 16 goles en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el delantero del Manchester City será una de las figuras a seguir.

Además, hay otros nombres como Endrick en Brasil, Pedri en España, Xavi Simmons de Países Bajos que podrían robarse los reflectores.

