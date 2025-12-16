La FIFA redujo el precio de algunas entradas del Mundial 2026, reservadas para los hinchas más leales de las selecciones clasificadas tras una adversa reacción global. Algunos de los aficionados podrán adquirir boletos por 60 dólares para la final en lugar de tener que pagar 4.185 dólares.

Fue una inusual marcha atrás por parte del ente rector de fútbol y su presidente Gianni Infantino después de absorber oleadas de críticas por sus planes del Mundial, incluidos los precios elevados y acercarse al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El número de entradas de 60 para los partidos probablemente será de 400 a 750 por equipo, en lo que FIFA ahora llama una categoría de precio de “grada básica". El Mundial se disputará en 16 ciudades, incluidos 11 estadios de la NFL en Estados Unidos, además de dos recintos en Canadá y tres en México.

Lee también Lionel Messi revela a sus selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026; ¡No puso a Argentina!

Conoce qué selección ha sido la peor anfitriona en la historia de los Mundiales / ESPECIAL

La FIFA no especificó exactamente por qué cambió tan drásticamente de estrategia, pero dijo que los precios más bajos “pretenden apoyar a los aficionados que deseen seguir a sus selecciones a lo largo del torneo".

Las federaciones decidirán cómo distribuirlas entre los aficionados “más fieles” que han asistido a partidos anteriores ya sea de local o como visitantes, explicó la FIFA.

El Mundial en América del Norte será la primera edición que contará con 48 equipos —en lugar de 32— y se espera que genere al menos 10.000 millones en ingresos para FIFA. Sin embargo, hinchas de todo el mundo reaccionaron con sorpresa e indignación la semana pasada al ver los planes de venta de entradas de la FIFA que no ofrecían a los equipos participantes entradas en la categoría de precio más bajo.

A pesar de la protesta por los precios, la FIFA aseguró que ya ha recibido más de 20 millones de solicitudes de entradas en su última fase de ventas.

Lee también Antonio 'Turco' Mohamed le cerró las puertas a la Selección Mexicana y al América: ¿Por Televisa?