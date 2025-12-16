Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, miles de fanáticos en todo el globo comienzan a hacer sus pronósticos para la máxima fiesta del futbol, con base en el nivel actual de los jugadores, los antecedentes de las selecciones, etc.

Y así también lo hizo Leo Messi, el último campeón del mundo con Argentina en 2022, quien se animó a dar a sus favoritos de cara al Mundial del próximo año en Norteamérica.

Lionel Messi dejó abierta la posibilidad de que no juegue el Mundial 2026. Foto: Imago7

Y para sorpresa de varios, el capitán de la albiceleste y del Inter Miami, no metió a su país dentro de sus candidatos.

¿Quiénes son candidatos a ganar el Mundial del 2026 según Messi?

Si existe una voz autorizada para hablar de la Copa del Mundo, ese es Lionel Messi, pues después de haber ganado dos balones de oro del torneo y de triunfar en la última edición, ha logrado escribir su nombre con letras doradas en la historia del torneo.

Ahora para 2026, el ocho veces ganador del Balón de Oro aseguró que estas cinco selecciones llegarán con serias posibilidades de levantar la deseada Copa del Mundo.

Francia

Brasil

España

Inglaterra

Alemania

"Estas selecciones hace mucho tiempo no son campeones, y que quieren coronarse. Es muy difícil, pero ellos van a pelear", soltó Messi para ESPN. Además de asegurar que todas ellas querrán vencer a Argentina.

El análisis de 'La Pulga' se puede entender ya que estos países cuentan con muchos de los mejores jugadores del mundo en la actualidad: Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Ousmane Dembelé, Vinicius Jr, Jude Bellingham, Florian Wirtz, entre muchos otros más.

Lamine Yamal y Kylian Mbappé en entrenamiento con España y Francia, respectivamente - Fotos: EFE y AFP

