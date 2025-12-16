Luego de la reciente controversia que David Faitelson protagonizó con Antonio Mohamed en la final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres, el nombre del periodista estuvo en boca de propios y extraños.

Ahora, aquí repasaremos algunas de las más sonadas polémicas que han marcado de alguna manera la trayectoria de Faitelson, que se ha caracterizado por comentarios contrarios a lo que piensa la gente, o por su personalidad irónica.

David Faitelson Foto: Imago7

¿Cuáles han sido las principales polémicas de David Faitelson?

Una de las cosas más recordadas en cuanto a polémica cuando se habla de Faitelson, es por el golpe que le propinó Cuauhtémoc Blanco durante la transmisión de un partido en el estadio de los Tiburones Rojos de Veracruz.

Años después, el exjugador se disculpó por lo ocurrido, pero ambos personajes se volvieron a hacer virales por que en una transmisión de TUDN en un partido del América, el 'Cuauh' hizo que Faitelson 'besara' sus partes íntimas a modo de albur.

David Faitelson volvió a criticar a Cuauhtémoc Blanco por su controversial celebración: “Fue una falta de respeto” / FOTOS: Imago7 y Captura de Pantalla

Faitelson también decidió romper por completo su relación con José Ramón Fernández, a través de un posteo en redes sociales, donde aseguraba que el veterano periodista tenía una adicción con la cocaína.

Este pleito entre ambos le dio la vuelta a todo el internet, y se especuló en varias ocasiones sobre el consumo de Joserra. Sin embargo, hace un par de semanas rompió el silencio, y aseguró que él jamás se metió ninguna sustancia.

José Ramón Fernández y David Faitelson comenzaron a trabajar juntos en Imevision. Foto: Especial

Otra de sus controversias más recientes, llegó durante la pasada edición de la Copa Oro, que ganó la Selección Mexicana. Y es que, debido a que TV Azteca no consiguió los derechos del torneo, Christian Martinoli y el 'Doctor' García, comentaros los partidos en transmisiones en vivo en YouTube.

Ante esto, Faitelson dijo que ese no era contenido digno de ver para los niños, y para el periodismo en general.

Ambas partes se dieron con todo, la dupla de Azteca no se quedó de brazos cruzados y respondió a cada ataque. Incluso, el Doctor metió a su hija a una emisión a manera de respuesta irónica a lo que dijo Faitelson.

David Faitelson, Christian Martinoli y Luis García. FOTOS: Capturas

La polémica quizá más recordada de su carrera, cuando Ricardo Peláez aseguró que Faitelson era un estúpido. Esto debido a que el periodista comentó que Miguel Herrera tuvo que ver con la destitución de Peláez de los altos mandos del América.

Rafa Puente también recibió los insultos del periodista de TUDN luego de que este lo llamara "pinche entrenador fracasado" de una manera muy grosera, lo que determinó en una discusión entre ambos en plena transmisión.

Faitelson diciéndole pinche entrenador fracasado a Rafa Puente Jr y el otro pobre cabrón ya casi quería llorar jajajajajajajajajajaj qué magia pic.twitter.com/o5TFqR01h8 — Rhevolver (@Rhevolver) April 24, 2024

