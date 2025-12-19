Aunque selecciones como Haití, Irán, Costa de Marfil y Senegal lograron clasificar al Mundial 2026, sus seguidores enfrentan un gran obstáculo: podrían no asistir a los partidos en los estadios de Estados Unidos debido a restricciones migratorias que impuso el gobierno estadounidense.

Donald Trump firmó una proclamación que restringe el ingreso de ciudadanos de ciertos países, incluidos Haití e Irán, y aunque hay excepciones para los futbolistas, sus cuerpos técnicos, familiares y funcionarios, esas facilidades no aplican para los aficionados comunes.

¿Qué países no podrán entrar a Estados Unidos para el Mundial?

Para Haití, el contraste es enorme. La selección regresó al Mundial después de más de cinco décadas, un logro histórico celebrado en su país. Sin embargo, muchos de los miles de haitianos que viven fuera y sueñan con viajar a apoyar al equipo podrían quedarse fuera de los estadios.

El caso de Irán también llama la atención. Aunque su afición estaba lista para hacer el viaje y apoyar a su país, las restricciones dificultan el proceso de visado turístico.

Costa de Marfil y Senegal también entran en ese paquete de naciones con restricciones, lo que complica aún más la logística y el ánimo de sus hinchas. Es un escenario inédito, porque selecciones que sí jugarán el Mundial, pero cuyos fanáticos podrían no pisar las gradas de los estadios en Estados Unidos.

Hasta ahora, FIFA no ha emitido una postura oficial sobre cómo abordará este tema, aunque la controversia crece con cada día que pasa.

