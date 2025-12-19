El último campeonato del Toluca en el Apertura 2025, será recordado (además de lo deportivo), por el pleito que protagonizaron Antonio Mohamed y David Faitelson.

Pues tanto el entrenador argentino y el comunicador de Televisa, tuvieron un intercambio de ataques al terminar el partido, y posteriormente en redes sociales.

El Turco aseguró que Faitelson "era una mierda" y que no daría una entrevista nunca más a TUDN por su culpa, mientras que el periodista utilizó sus redes para defenderse y decir que Mohamed era un "majadero, altanero y mal educado". ç

Antonio Mohamed si dará entrevista con TUDN

Sin embargo, pese a lo dicho por ambos, recientemente se confirmó que Antonio Mohamed sí tendrá una entrevista con TUDN luego de salir bicampeón con los Diablos Rojos, aunque Faitelson no participará en el programa.

Dicho evento será conducido por Marco Cancino, Mauricio Ymay, Marc Crosas y Alex de la Rosa, quienes serán los encargados de charlar con el estratega.

La ausencia del siempre polémica Faitelson añade una pisca de controversia a esta participación del Tuco en la televsión, que además será la primera desde que alzó el título de Liga MX con Toluca.

