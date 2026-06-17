Todo está listo para que Inglaterra y Croacia debuten en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Tanto la selección británica como la balcánica, llegan con las expectativas bastante altas para esta nueva nueva edición del Mundial.

Ambas, tienen la ilusión de conquistar el trofeo del torneo de selecciones más importante del planeta y son conscientes de que esta podría ser su gran oportunidad.

Por un lado, los Tres Leones desean romper la racha de casi 60 años que están por cumplirse sin poder ser campeones del mundo. De la mano de Harry Kane, su capitán y goleador, el Equipo de la Rosa buscará hacer historia en esta justa mundialista y hará todo lo posible por levantar el título y bordar la segunda estrella en su escudo.

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Por parte de Croacia, aceptan la responsabilidad de ser considera una nueva potencia futbolística, gracias a que viene de obtener un segundo (Rusia 2018) y un tercer lugar (Qatar 2022) en las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo.

Por tal motivo, son conscientes de que tendrán los reflectores puestos de todo el mundo y tratarán de volver a tener otra participación histórica.

Además, su principal aliciente es que su líder y principal figura, Luka Modric, estará disputando su quinto y último Mundial por lo que lucharán por hacer que se despida alzando el trofeo en Norteamérica 2026.

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En toda la historia, los ingleses y los croatas se han enfrentado en 14 ocasiones, en partidos de Copa del Mundo, Eurocopa, Eliminatorias UEFA, Nations League y amistosos.

Hasta el momento, la balanza se inclina a favor de los británicos con seis victorias, por cinco de los balcánicos y tres empates.

Aunque, el Equipo de la Rosa ya suma tres juegos consecutivos sin perder con los croatas; desde aquella eliminación en Rusia 2018, no sufre un descalabro.

Cabe resaltar que el juego entre Inglaterra y Croacia comenzará en punto de las 14:00 horas y la transmisión será a través de Canal 5, Azteca, TUDN y ViX Premium (Pase Mundial 2026).

Sigue aquí el minuto a minuto del Inglaterra vs Croacia