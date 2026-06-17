El primer partido de la fase de grupos del Grupo K dejó una de las sorpresas más grandes de esta Copa del Mundo 2026, ya que la República Democrática del Congo logró rescatar un empate (1-1) ante Portugal, uno de los candidatos a levantar el título.

Los lusitanos llegaron a este encuentro con la ilusión de entregarle a Cristiano Ronaldo el título del Mundial en lo que será su última Copa del Mundo, y desde el sexto lugar del ranking FIFA, todo indicaba que tendría un arranque ideal contra el puesto 56. Sin embargo, el fútbol volvió a demostrar que las distancias estadísticas no siempre se reflejan en el campo.

João Neves (6') adelantó a Portugal en los primeros minutos y parecía que los lusitanos tendrían una victoria cómoda, pero la selección congoleña nunca renunció al partido. Antes de que termine el primer tiempo, Yoane Wissa (45+) anotó el primer gol de Congo en la Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo, titular en su sexto Mundial, volvió a quedarse sin marcar. El último gol del 'Bicho' en una Copa del Mundo fue el 24 de noviembre de 2022, durante la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Lo anotó de penal al minuto 65 en el partido inaugural que Portugal le ganó 3-2 a Ghana y hoy, aunque la prueba parecía sencilla, volvió a brillar por su ausencia en el marcador.

Este resultado histórico en el estadio de Houston dejó dos sensaciones completamente distintas en ambos países. Para Portugal, está la amargura de haber dejado dos puntos en el camino contra uno de los rivales más -a priori- más sencillos del Mundial, y para Congo, es la celebración del empate más valioso de su historia.