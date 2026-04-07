El futbol europeo perdió a una de sus figuras más emblemáticas con la muerte de Mircea Lucescu, ocurrida hace unas horas en Bucarest a los 80 años. El veterano entrenador rumano, reconocido por su visión táctica y su capacidad para transformar equipos, falleció tras complicaciones cardíacas que lo habían obligado a dejar la dirección técnica días antes.

Lucescu fue un referente absoluto del balompié rumano. Como jugador, brilló en el Dinamo Bucarest y fue capitán de la selección en el Mundial de México 1970. Sin embargo, su legado más duradero llegó desde el banquillo, donde se convirtió en uno de los estrategas más respetados de Europa del Este.

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Su carrera como entrenador trascendió fronteras. En Ucrania, llevó al Shakhtar Donetsk a conquistar la Copa de la UEFA en 2009, consolidando su prestigio internacional. También dejó huella en Turquía, donde ganó títulos con Galatasaray y Besiktas, y en Italia, donde dirigió al Pisa y al Brescia.

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En la selección rumana, Lucescu fue pionero: clasificó al equipo al Campeonato Europeo de 1984, marcando un hito en la historia del país. Su influencia se extendió por generaciones de futbolistas, que lo reconocieron como un maestro capaz de combinar rigor con una visión moderna del juego. Incluso en sus últimos años, seguía siendo una voz respetada en el futbol internacional.