El mediocampista galés Aaron Ramsey, quien fuera jugador de Arsenal, anunció su retiro del fútbol este martes 6 de abril.

Ramsey, de 35 años, había estado sin club desde que se desvinculó el año pasado a Pumas UNAM tras una breve etapa marcada por las lesiones, en la que se perdió partidos de liga y varias sesiones de entrenamiento mientras buscaba a su perrito perdido.

Aaron Ramsey ofrece una jugosa recompensa para el que encuentre al perro de Aaron Ramsey. Foto: Especial

“Esta no ha sido una decisión fácil de tomar. Después de mucha reflexión, he decidido retirarme del fútbol”, manifestó Ramsey en un comunicado, en el que también agradeció a los aficionados de Gales y a los clubes a los que representó a lo largo de su carrera.

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Ramsey es considerado uno de los mejores jugadores en la historia de Gales: firmó 21 goles en 86 partidos y representó a su país en tres torneos importantes.

Ayudó a Gales a alcanzar las semifinales de la Eurocopa en 2016, instancia donde perdieron ante Portugal, que acabaría proclamándose campeón. Su última convocatoria fue en 2024.

Ramsey no fue tomado en cuenta para el reciente repechaje del Mundial contra Bosnia y Herzegovina. La derrota en ese partido puso fin a sus esperanzas de una despedida en el escenario más rutilante.

“Ha sido un privilegio vestir la camiseta de Gales y vivir con ella tantos momentos increíbles”, expresó. “No habría sido posible sin la enorme contribución de todos los entrenadores con los que he jugado y de todo el personal que me ha ayudado de muchas maneras.

“A la Red Wall. ¡Han estado ahí en las buenas y en las malas! Han estado ahí en los momentos altos y bajos, y han sido una parte esencial e indispensable de nuestro éxito. No puedo agradecerles lo suficiente. Hemos pasado por todo juntos y ha sido un honor representarlos”.

Pumas está cerca de romper la ventana de transferencias con la contratación bomba de Aaron Ramsey / FOTO: @aaronramsey

Ramsey comenzó su carrera en Cardiff antes de fichar por Arsenal en 2008. Ganó tres Copas FA en 11 temporadas allí, y marcó el gol de la victoria en dos de esas finales.

Luego jugó para Juventus y Niza antes de regresar a Cardiff en 2023, donde terminó la temporada pasada con un breve periodo como entrenador interino antes de incorporarse a Pumas en julio.