El Mundial 2026 está muy cerca de iniciar y los entrenadores de las selecciones ya clasificadas comienzan a delinear lo que será su lista final de convocados para encarar la competencia en México, Estados Unidos y Canadá.

En Brasil, Carlo Ancelotti parece que de a poco le da estabilidad a su combinado, justo en el momento indicado. Los sorprendente es que lo ha conseguido sin Neymar, a quien poco le parece importar no ser considerado por el técnico italiano.

¿Neymar está en la NFL?

La selección de Brasil está por cerrar su participación en las eliminatorias de Conmebol. El jueves por la noche vencieron a Chile y confirmaron su boleto para la Copa del Mundo.

Cerrarán el lunes con su visita a Bolivia, en un duro partido, debido a la altura y al hecho de que los locales tienen que ganar sí o sí para acceder el puesto que otorga el Repechaje.

Mientras la Verdeamarela se ajusta a las indicaciones de su nuevo entrenador, Carlo Ancelotti, uno de los emblemas del combinado sudamericano estaba despreocupado divirtiéndose en la visita de la NFL a Brasil.

Neymar no ha podido brillar todavía con el Santos. Foto: @neymarjr

Neymar, que desde que se lesionó a finales de 2023 en un partido del Scratch du Oro, no ha sido contemplado y podrían estar en riesgo su convocatoria para el próximo Mundial de 2026.

Sin embargo, parece que Ney no está ni un poco nervioso, ya que estaba en el Neo Química Arena, casa del Corinthians, para presenciar el choque entre Los Ángeles Rams y Kansas City hiefs.

Incluso una de las estrellas de los subcampeones de la NFL, Travis Kelce, famoso por ser la pareja de Taylor Swift, se acercó en la previa del encuentro para charlar y saludar con el futbolista más reconocido del Santos.