Neymar, la máxima estrella del futbol brasileño en la última década, ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación.

Luego de liderar al Santos y evitar el descenso en una campaña dramática, el atacante decidió dar un paso más en su carrera y levantar la mano para regresar a la Selección de Brasil.

La intención del exjugador del FC Barcelona es clara: disputar la Copa del Mundo de 2026 y demostrar que aún tiene la calidad y el liderazgo necesarios para marcar diferencia en el escenario más grande del futbol.

"Haremos todo lo posible... e incluso lo imposible para traer la Copa del Mundo de vuelta a Brasil, y si llegamos a la final, ¡les prometo que marcaré un gol!", mencionó en una entrevista reciente.

Las palabras del atacante, observado de cerca por Carlo Ancelotti, han generado enorme expectativa entre los aficionados y especialistas. Para muchos, Neymar no solo es un ídolo que busca cerrar su ciclo mundialista, sino también un referente capaz de guiar a una nueva generación de talentos brasileños.