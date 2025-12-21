La Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá se encuentra cada vez más cerca de iniciar, ofreciendo a los aficionados, con el paso de los días, más detalles sobre las sorpresas que tendrá el torneo de la FIFA.

Una de ellas ha sido revelada y tiene que ver con Cristiano Ronaldo, uno de los más grandes futbolistas de la historia, quien con Portugal espera tener una gran actuación.

El exjugador del Real Madrid, que vivirá su sexta participación, ha solicitado para la ocasión contar con elementos especiales, destacando el diseño de sus zapatos para el torneo.

Con el respaldo de la marca Nike, Ronaldo buscará deslumbrar con una edición especial en color dorado, revelada por varias cuentas especializadas en adelantos.

LA ÚLTIMA COPA DE CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo afrontará la Copa del Mundo de 2026 como el capítulo final de una carrera marcada por récords y momentos inolvidables.

Con más de dos décadas en la élite, el portugués llega al torneo con la convicción de dejar una última huella en el escenario más grande del futbol.

La expectativa en torno a su participación es enorme, pues cada partido puede convertirse en un símbolo de despedida y legado. Ronaldo sabe que esta Copa del Mundo no solo será recordada por sus goles, sino por la manera en que inspire a sus compañeros y a millones de aficionados.