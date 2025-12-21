La ciudad de Monterrey, reconocida por su pasión futbolera y su vibrante vida cultural, se prepara para vivir un capítulo histórico al convertirse en una de las tres sedes mexicanas de la Copa del Mundo 2026.

El anuncio oficial del calendario encendió la emoción de los aficionados y generó una expectativa sin precedentes, pues el Estadio BBVA será escenario de partidos que pondrán a la capital regiomontana en la mirada del planeta.

Más allá de lo deportivo, la designación de Monterrey como sede representa una oportunidad única para mostrar al mundo su modernidad, hospitalidad y tradición.

La ciudad se alista para recibir miles de visitantes, consolidando su papel como epicentro del futbol internacional y como símbolo del entusiasmo.

¿Cuáles serán los partidos que se jugarán en Monterrey?

En Monterrey, sede de la Copa del Mundo 2026, se jugarán cuatro partidos: tres de la fase de grupos y uno de dieciseisavos de final.

Entre las selecciones que se esperan están Japón, Túnez, Corea del Sur y Sudáfrica, además de equipos provenientes de los playoffs de la UEFA.

Partidos en Monterrey – Mundial 2026