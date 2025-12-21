Eduardo 'Chofis' López fue considerado hace unos años como una de las grandes promesas del futbol mexicano, gracias a su talento y capacidad para brillar con la camiseta de Chivas.

El joven, quien alcanzó su punto más alto de la mano de Matías Almeyda, perdió protagonismo tras su salida del equipo rojiblanco y cayó en el olvido, con su última etapa en el fútbol profesional marcada por polémicas.

Después de su salida de Pachuca, equipo con el que terminó contrato, López desapareció de los reflectores públicos. Sin embargo, el futbol lo volvió a poner en el radar al ser anunciado como nuevo refuerzo de Chivas MV, conjunto amateur que participará en la Copa Navidad 2025, torneo que se realiza en Jalisco.

La aparición de López en la talacha generó incertidumbre entre los usuarios, quienes lamentaron que un jugador con su capacidad terminara en ese tipo de torneos.

Los comentarios negativos aumentaron al verlo en una dinámica de redes sociales, donde aparece fuera de forma y habla brevemente de su carrera como profesional.