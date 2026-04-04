Guadalajara será una de las sedes protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo más grande en la historia del futbol con 48 selecciones y 104 partidos.

La capital jalisciense recibirá cuatro encuentros de la fase de grupos en el Estadio Guadalajara, recinto ubicado en Zapopan que se alista para un verano histórico.

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El calendario oficial ya establece las fechas y selecciones que disputarán sus compromisos en territorio tapatío.

¿Cuáles son los partidos que se disputarán en la cancha del Estadio Akron?

El primer duelo se jugará el jueves 11 de junio de 2026, cuando Corea del Sur enfrente a la República Checa en actividad del Grupo A.

Este choque marcará el arranque mundialista en la ciudad y podría resultar determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda, ya que ambos combinados comparten sector con México.

El segundo partido será uno de los más esperados por la afición local. El jueves 18 de junio de 2026, la Selección Mexicana jugará ante Corea del Sur en su segundo compromiso de la fase de grupos.

Este encuentro tendrá un valor especial, ya que será la primera vez que el Tri dispute un partido oficial de Mundial en Guadalajara.

Además, el historial favorece al conjunto mexicano, que ganó los enfrentamientos previos en Francia 1998 y Rusia 2018.

La actividad continuará el martes 23 de junio de 2026 con el duelo entre Colombia y la República Democrática del Congo, correspondiente al Grupo K. El conjunto sudamericano llegará con aspiraciones de protagonismo y disputará en México parte de su camino en la fase inicial del torneo.

Finalmente, el viernes 26 de junio de 2026, Guadalajara será escenario de uno de los partidos más atractivos de la primera fase: Uruguay contra España, dentro del Grupo H. Este enfrentamiento reunirá a dos campeones del mundo y podría definir el liderato del sector.

Ambos equipos registran antecedentes mundialistas con empates en Brasil 1950 e Italia 1990.