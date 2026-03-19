Cada vez faltan menos días para vivir el partido de México contra Portugal en el Estadio Banorte (Estadio Azteca), el cual se coloca como la reinauguración del inmueble que sigue con las remodelaciones para el Mundial de 2026.

Aunque todavía faltan un par de meses para el arranque de la Copa del Mundo de la FIFA, las selecciones comienzan a revelar sus uniformes para este importante torneo de naciones, los cuales generan alta expectativa para sus aficionados.

De entrada, la delegación portuguesa ya cuenta con su jersey rojo, el que es considerado como el principal y original que han usado desde años.

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Cristiano Ronaldo y compañía contarán con una nueva playera para enfrentar a la Selección Mexicana, aunque no es seguro que vayan a estrenarla frente al cuadro tricolor en tierras aztecas.

Por medio de sus redes sociales, el cuadro lusitano presentó su jersey visitante con el que afrontará la justa veraniega. "De las raíces marítimas al sueño mundialista", se lee en la publicación de la nación europea.

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Portugal tiene costas ubicadas a lo largo del Océano Atlántico, por lo que posee playas que parecen sacadas de películas y son una parte fundamental en la identidad del país.

Es por eso que el jersey de la escuadra lusa creada por Puma es azul con patrones que simulan a las olas que suelen encontrarse en las costas de Portugal.