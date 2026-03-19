La Selección Mexicana prepara su participación en el Mundial 2026, torneo que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá, y los aficionados ya conocen detalles de su indumentaria.

Mientras el uniforme de local mantiene el tradicional verde con blanco y rojo, la segunda piel del equipo Tricolor generó una gran expectativa tras una reciente filtración.

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A través de la cuenta Opaleak en la plataforma X, se compartieron imágenes completas del uniforme alternativo que usaría el equipo dirigido por Javier Aguirre.

¿Cómo luce en segundo uniforme de la Selección Mexicana?

Este diseño destaca por su base blanca en la camiseta, que incorpora un cuello en V y líneas decorativas en verde y rojo, colores emblemáticos de la bandera nacional.

El short adopta un tono verde oscuro, con las clásicas tres líneas de Adidas en blanco y rojo a los lados. Las medias blancas completan el conjunto al hacer juego con la playera, lo que otorga armonía al look general.

Estas nuevas imágenes complementan las revelaciones previas de sitios especializados en lanzamientos de playeras de futbol, como Footy Headlines, que ya habían mostrado avances del diseño.

Ahora, Opaleak presenta el uniforme completo, lo que permite apreciar mejor la propuesta de Adidas, patrocinador oficial del Tri.

"Elegante y audaz" calificó la cuenta de X, el uniforme de la Selección Mexicana, donde la mayoría de los usuarios compartieron opiniones positivas sobre la indumentaria.