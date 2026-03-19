El Real Madrid recibió un golpe importante en su portería tras el triunfo en octavos de final de la Champions League ante el Manchester City. Su guardameta titular, Thibaut Courtois, abandonó el encuentro al descanso por una molestia muscular.

Tras realizarle pruebas este jueves, el equipo blanco emitió un comunicado oficial: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho. Pendiente de evolución”.

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¿Cuánto tiempo estará Thibaut Courtois fuera de las canchas?

Aunque el club no detalló el tiempo exacto de baja, reportes que circulan en la red indican que el arquero belga permanecerá fuera de las canchas por alrededor de seis semanas.

Esta ausencia lo deja sin opciones para disputar varios compromisos clave con el Madrid, incluyendo duelos de Liga y la próxima ronda europea, y también impacta directamente en la selección de Bélgica.

Se perderá el partido contra México

Courtois no entrará en la convocatoria de los Diablos Rojos para el partido amistoso contra la Selección Mexicana, programado para el 31 de marzo en Soldier Field, Chicago, Estados Unidos.

Parte médico de Courtois. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 19, 2026

El tiempo de recuperación supera con creces la fecha del encuentro, por lo que el técnico Rudi García deberá buscar alternativas en la portería.

Entre los candidatos para reemplazarlo destacan Matz Sels, quien ha sido el titular habitual en las eliminatorias rumbo al Mundial, y el joven Senne Lammens, de 23 años, quien se consolida como portero principal del Manchester United y podría debutar o sumar minutos en este duelo de preparación.