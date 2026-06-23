Entre 1970, 1986 y Norteamérica 2026, la Selección Mexicana ha jugado un total de ocho partidos de Copa del Mundo como local en el estadio Ciudad de México y en ninguno perdió. Seis victorias y dos empates marcan el balance histórico que convierten al Coloso de Santa Úrsula en una verdadera fortaleza para el Tri; sin embargo, la Selección de República Checa confía en derrumbar ese invicto.

En la previa del último partido de la fase de grupos, donde México busca hacer historia y cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto por primera vez, el director técnico de República Checa, Miroslav Koubek, aseguró que respeta al futbol mexicano y su historia, pero que buscarán cumplir su sueño de avanzar a la siguiente fase del Mundial.

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“Estamos muy al tanto del récord en el estadio, esas victorias son fascinantes, con un éxito grandioso; nosotros tenemos el mayor respeto por el futbol mexicano y la afición mexicana, pero nos centramos en nosotros, en tener los puntos necesarios, y además, recuerden que los milagros ocurren, en el futbol nada es imposible, así que no es algo en lo que nos enfocamos, pero sí en nuestro sueño, que es lo que queremos”, declaró Koubek.

Otro factor que suele jugar a favor de la Selección Mexicana y que es una pesadilla para los visitantes, es la altura de la Ciudad de México. No obstante, a Koubek mencionó que “no es ventaja para nosotros, pero intentaremos no limitarnos por ello, nos vamos a poder acoplar bien”.

Después de 20 años, República Checa está en la Copa del Mundo, y para avanzar a dieciseisavos de final, necesitan vencer a México y esperar una combinación de resultados para saber si puede ser en segundo lugar -en caso de que Corea del Sur caiga ante Sudáfrica- o como uno de los mejores terceros lugares.

“Es una nueva eliminatoria, nuestra última oportunidad, en el repechaje europeo probamos que podíamos tener éxito con equipos más fuertes y debemos demostrarlo de nuevo”, concluyó.

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