Francia aseguró su lugar en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo tras imponerse 1-0 a Paraguay en un duelo de octavos de final que se definió por un penalti.

El encuentro, disputado en el estadio de Filadelfia, mantuvo la tensión de principio a fin gracias al orden defensivo del conjunto sudamericano, que complicó durante varios pasajes a uno de los principales candidatos al título.

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La jugada que marcó el rumbo del partido llegó al minuto 70, cuando el árbitro señaló una falta de Diego Gómez sobre Desiré Doué dentro del área.

Kylian Mbappé asumió la responsabilidad desde el manchón de penalti y no desaprovechó la oportunidad, al convertir el único gol del encuentro para darle la clasificación a la selección francesa.

Paraguay se despidió del Mundial con una actuación que dejó una imagen positiva.

La Albirroja compitió de tú a tú frente a Francia y vendió cara la derrota, después de firmar una destacada participación en el torneo, donde logró una valiosa victoria sobre Alemania y cayó por la mínima diferencia ante uno de los favoritos para conquistar la Copa del Mundo.

Con este resultado, Les Bleus mantienen intactas sus aspiraciones de levantar el trofeo y ya conocen a su siguiente rival.

Francia enfrentará a Marruecos en los Cuartos de Final, en un compromiso que promete alta intensidad y que definirá a uno de los semifinalistas del Mundial.