La Selección Mexicana sigue escribiendo su historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y millones de aficionados la acompañan a través de la pantalla. En ese camino, TelevisaUnivision volvió a consolidarse como la plataforma preferida por las audiencias este martes, al imponer un nuevo récord durante el partido entre México y Ecuador y confirmar el liderazgo de su cobertura multiplataforma.

De acuerdo con cifras de la Alianza para la Calidad de la Medición Multimedia (ACAM), organismo integrado por agencias de publicidad, anunciantes, plataformas y medios, la transmisión de TelevisaUnivision alcanzó 28.4 millones de televidentes, con una audiencia 17% superior a la de cualquier otra señal que transmitió el encuentro.

Al mismo tiempo, ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, reunió a más de 6.9 millones de personas para seguir el partido, reafirmando la fortaleza de una oferta que acompaña a la afición en cualquier pantalla y dispositivo.

En conjunto, la transmisión del encuentro entre México y Ecuador estableció un nuevo récord de audiencia para un partido mundialista, al reunir 59.6 millones de personas que siguieron el triunfo del Tricolor a través de la televisión abierta y el streaming.

Y la historia aún no termina. Con México clasificado a octavos de final y la emoción del Mundial entrando en su etapa más intensa, todo apunta a que las próximas jornadas volverán a reunir a millones de aficionados que han elegido a TelevisaUnivision para acompañar el camino del Tri en la búsqueda de la gloria mundialista.

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