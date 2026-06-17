Uzbekistán vs Colombia: Horario y canales para ver el partido hoy miércoles 17 de junio

Las selecciones de Colombia y Uzbekistán iniciarán este 17 de junio su participación en el Mundial 2026 con un reto que exige atención absoluta.

En el Estadio Ciudad de México, el conjunto sudamericano enfrentará a los uzbecos en actividad del Grupo K, sector que también comparten Portugal y República Democrática del Congo.

Aunque Portugal aparece como el principal candidato para avanzar como líder, el duelo entre colombianos y uzbekos podría marcar diferencias importantes en la lucha por el segundo boleto a la siguiente ronda.

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Antes del estreno, Néstor Lorenzo, técnico de los cafetaleros dejó claro el mensaje hacia sus futbolistas y el significado que representa el regreso colombiano a una Copa del Mundo después de ocho años de ausencia.

"El mensaje es el de siempre que disfruten que agradezcan y que se maten por la camiseta de Colombia. Gracias a Dios volvemos a la cita mundialista después de ocho años, tenemos mucha ilusión y ganas de hacer las cosas bien y ese es el mensaje continuo de todos los dias", comentó el técnico.

Lejos de confiarse, Lorenzo destacó el orden y la disciplina táctica del conjunto asiático, además de advertir sobre el riesgo de subestimar al rival.

"No hay un equipo pequeño, no hay que subestimar a nadie, Uzbekistán es un equipo que ha tenido muy buenos resultados, tiene un gran técnico, tiene cuatro o cinco jugadores de mucha categoría y sobre todo es un equipo muy ordenado que sabe a que juega", señaló el seleccionador.

Del otro lado, Uzbekistán afrontará el encuentro con ilusión pese a sus recientes derrotas amistosas ante Canadá y Países Bajos. El equipo del italiano Fabio Cannavaro, que logró su clasificación directa tras concluir segundo del Grupo A de las eliminatorias asiáticas, buscará hacer historia en su primera experiencia mundialista.

“Para nosotros, es la primera vez en la Copa del Mundo, estamos emocionados de estar aquí, vamos a tratar de hacer los mejor posible”, dijo Cannavaro, al destacar que uno de los principales objetivos de su equipo es demostrar a la gente de Uzbekistán su filosofía.

“(Luis) Díaz y James (Rodríguez) son dos icónicos jugadores, siempre es muy complicado enfrentarse a jugadores así, son dos jugadores que pueden cambiarte el partido cuando quieran, por eso debemos tener mucho cuidado, son los dos que tenemos que cuidar más, pero creo que Colombia tienen más jugadores que te pueden hacer daño. Es un equipo que juega bien, lucha hasta el final”, señaló el técnico italiano quien reconoció que tanto los cafetaleros como Portugal son los favoritos de su grupo.

¿Cuándo y dónde ver el partido entre Uzbekistán y Colombia?

Uzbekistán vs Colombia