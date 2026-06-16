Vozinha, el héroe de Cabo Verde que frenó a España y pidió guantes mexicanos para todo un país

La figura inesperada del empate entre Cabo Verde y España en el Mundial 2026 tuvo nombre y apellido: Josimar Dias, mejor conocido como Vozinha.

El guardameta africano se convirtió en protagonista absoluto tras sostener el 0-0 con siete intervenciones clave que evitaron el triunfo del conjunto español en el primer partido mundialista de su selección.

Con 40 años de edad, el arquero de Cabo Verde completó una noche memorable frente a una de las selecciones favoritas al campeonato.

Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Aymeric Laporte probaron suerte, pero todos encontraron respuesta en un portero que respondió con reflejos y experiencia. Tres de sus atajadas marcaron diferencia y consolidaron una actuación histórica para su país.

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“Trabajamos mucho para conseguir esto. Sabíamos que jugábamos con una de las mejores selecciones del mundo, pero también conocemos nuestra calidad. Estamos muy contentos”, aseguró tras el partido en Dazn.

El resultado tuvo un valor especial para Cabo Verde, que disputó el primer partido mundialista de su historia y logró frenar a una potencia internacional. Vozinha, quien alcanzó los 89 encuentros con la selección nacional, asumió un papel central en un episodio que ya ocupa un sitio importante en el deporte caboverdiano.

La historia del guardameta también llama la atención fuera del terreno de juego. Nacido en Mindelo el 3 de junio de 1986, construyó una carrera poco convencional tras jugar en Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia. Además, afronta el torneo sin contrato, luego del fin de su vínculo con el Chaves de la segunda división portuguesa.

Pese a que su valor de mercado ronda los 50 mil euros, según Transfermarkt, el impacto de su actuación disparó su popularidad digital. Su cuenta de Instagram pasó de poco más de 200 mil seguidores a cerca de dos millones tras el silbatazo final.

Sin embargo, otra historia fortaleció su imagen. En lugar de solicitar únicamente material para él, Vozinha pidió a la marca Elite Sport, con presencia mexicana, un total de 240 guantes para beneficiar a porteros de Cabo Verde.

“Mi socio vive en Portugal, Vozinha es de la Segunda División de Portugal y así fue el contacto. El director de operaciones, que es hijo de mi socio, y él fue el que hizo el contacto de verlo en la Segunda División de Portugal. No se pensó en un Mundial, se consideró que podría pasar, había más cupos, pero el objetivo fue tener presencia en Portugal. Son estos golpes de suerte, que se encuentra con el trabajo”, comentó el mexicano Alejandro Reséndiz, Chief Digital Officer de Elite Sport, en entrevista con ESPN.